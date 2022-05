Heimat in der Fremde: Gelebte Integration

Werbung

Die Dorfschule Montessorihaus geht andere Wege in der Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen. Und sie geht auch andere Wege, wenn es darum geht, ukrainische Flüchtlingskinder zu unterstützen.

„Wir haben 15 von unseren insgesamt 60 Schulplätzen zur Verfügung gestellt, weil es einfach notwendig war“, erklärt Uwe Kranner die Beweggründe, weshalb sich die Dorfschule zu diesem Schritt entschlossen hat. Zwei ukrainische Pädagoginnen betreuen die Kinder, obwohl die Schule finanziell weder von Bund, Land oder Gemeinde unterstützt wird. „Einige Unternehmen stehen uns mit Spenden und regelmäßigen monatlichen Beiträgen zur Seite“, ist Kranner dankbar für die wohltätige Ader der Firmeninhaber. „Zuletzt wurden zwei Tischtennistische angeschafft. Wichtig ist uns vor allem die Transparenz. Wir können genaue Angaben darüber machen, wohin die Spenden geflossen sind.“

Die ukrainischen Schüler sind zwischen drei und 18 Jahre alt, sie bekommen sämtliche Materialien, Bücher, Stifte, bis hin zum Essen gratis. „Es ist wichtig, dass die Kinder nicht komplett aus ihren Wurzeln gerissen werden. Die Familien planen schließlich eine Rückkehr in die Ukraine, sobald sich die Lage dort stabilisiert hat, auch wenn im Moment niemand weiß, wann das sein wird“, verweist Kranner auf die Wichtigkeit, den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, sich in ihrer Muttersprache zu unterhalten. „Sie sind zusammen mit ihren Geschwistern und Bekannten, werden also nicht in fremde deutschsprachige Klassen gesteckt und mit der heimischen Sprache und Lernkultur zwangsbeglückt.“

Integration findet beim Lernen und im Spiel statt

Die Integration erfolge schließlich ganz von selbst, bestätigt Kranner. „Die ukrainischen Kinder lernen unsere Schriftzeichen und Sprache, unsere Kinder profitieren davon, dass auch sie mit der fremden Schrift und Sprache Kontakt haben. Gemeinsames Spielen steht mittlerweile an der Tagesordnung. Mit Händen und Füßen ist auch die Verständigung kein Problem.“ Sollte es doch zu Missverständnissen kommen, dann stehen die beiden Lehrerinnen in ihrer „Brückenfunktion“ zur Verfügung.

Kritik übt Kranner an der österreichischen Bürokratie. „Es kommen inzwischen schon Leute zu uns und bitten um Unterstützung bei Behördenwegen, weil es selbst auf den Gemeindeämtern oft keine Ansprechperson gibt, die Auskünfte über die notwendigen Schritte zur Grundsicherung, Registrierung, etc. geben kann. Auch Volksschullehrer und -direktoren sind mit der Situation überfordert. Wir müssen den Flüchtlingen die Anonymität nehmen.“

Wie gut das Miteinander von ukrainischen und österreichischen Kindern funktioniert, davon können sich Besucher beim Tag der offenen Tür am 28. Mai (9 bis 18 Uhr) und 29. Mai (9 bis 13 Uhr) selbst überzeugen.

Für Unterstützung ist die Dorfschule Montessorihaus dankbar: IBAN: AT67 2023 0000 0051 2269, Kontowortlaut: Verein Spielräume.

