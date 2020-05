Die Idee geisterte schon länger in den Köpfen von Manfred und Claudia Strobl herum – neben dem Hauptberuf auch einen kleinen Beherbergungsbetrieb und Heurigen samt Hofladen zu betreiben.

Im Auge hatten sie ein altes Gasthaus in Kleingöpfritz, das vor etwa 30 Jahren zugesperrt hatte. „Beim Spazierengehen dachten wir uns, das Haus wäre ideal für eine Zimmervermietung“, erzählt Claudia Strobl. Als das Gebäude dann zum Verkauf stand, zögerte die Familie Strobl nicht lange: Sie kaufte das Haus und adaptierte es für ihre Zwecke. Vor knapp zwei Jahren, am 15. Juni 2018, eröffneten sie ihre „Nordwaldfarm“ mit drei Zimmern und zwei Ferienwohnungen.

Raumaufteilung passte von Haus aus

Aus dem ehemaligen Wohnzimmer wurde die Gaststube, der Saal, der zum Schluss als Abstellraum genutzt worden war, wurde für den Heurigenbetrieb eingerichtet, die Küche musste nur adaptiert werden, und die Zimmereinteilung passte bereits perfekt für die Verwendung als Fremdenzimmer und Ferienwohnungen.

„Wir mussten die Räume nur aushöhlen und neu einrichten, es war nicht nötig, irgendwelche Wände umzureißen“, erinnert sich Strobl. „Die Tapeten aus den 1970er mussten natürlich weg.“ Die Zimmervermietung sei von Anfang an gut angelaufen, im Sommer sei man teilweise ausgebucht. Die Saison läuft von Anfang März bis Oktober, mit einem kleinen Winterloch, wenn die Bauarbeiter, Geschäftsreisenden und Vertreter ausbleiben. Zu Weihnachten und Ostern ist geschlossen – da geht die Familie vor.

„Für uns ist die Vermietung ein weiteres Standbein, wir müssen nicht rein vom Tourismus leben“, stellt Strobl klar. Die Vereinbarkeit mit der Berufstätigkeit sei durchaus gegeben. Die Strobls haben ihren Betrieb auf die Selbstversorgung der Gäste ausgerichtet.

Anfangs Bedenken bei Selbstbedienung, doch Gäste schätzen es

Es gibt einen Gemeinschaftsraum mit Küchenzeile, wo man selber kochen kann und auch beim Frühstücksbuffet steht ein Ofen bereit.

„Anfangs hatten wir Bedenken, ob die Gäste diese Art der Selbstbedienung annehmen werden“, merkt Strobl an. „Aber es zeigte sich schnell, dass die Leute es zu schätzen wissen, wenn sie nicht beim Frühstück vom Servicepersonal umschwirrt und vom Radio beschallt werden.“ Wer ein familiäres Urlaubserlebnis suche, wo man sich abends gemütlich zur Jause zusammensetzen kann, ohne sich nochmal groß herrichten zu müssen, komme hier auf seine Kosten.

„Unsere Gäste sind die typischen Waldviertel-Urlauber, ein großer Teil der Gäste kommt mit der NÖ-Card und ist aus Österreich. Wir haben aber auch internationale Gäste aus Deutschland, der Schweiz, Luxemburg, Belgien, den Niederlanden, Großbritannien, Tschechien und sogar aus den USA“, erzählt Strobl. Ergänzt wird der touristische Bereich von Arbeitspartien und Geschäftsreisenden.

Ohne Mitarbeitein als Unterstützung geht es nicht im Nebenjob

Was die Strobls bei aller Selbstversorgung schnell gelernt haben: „Ohne Unterstützung geht es nicht, wenn man nebenbei noch einen anderen Beruf hat.“ Diesen Rat gibt die Familie allen, die mit dem Gedanken spielen, in die Zimmervermietung im Nebenberuf einzusteigen, mit auf den Weg. Wenn man dafür ein Gebäude kauft, heißt es „Augen auf“: „Wenn die Raumaufteilung nicht passt und man groß umbauen muss, Hände weg, das kann sonst eine Kostenfalle werden“, warnt Strobl.

Um die richtige Balance zwischen Familie, Beruf und Tourismus zu wahren, konzentriert sich die Familie Strobl vor allem auf die Zimmervermietung. Der Heurige ist eher seltener geöffnet, zumindest was reguläre Öffnungszeiten anbelangt. „Reservierungen für Gruppen ab 20 Personen und für Reisebusse sind natürlich jederzeit möglich“, betont Strobl.

Kaum Stornos für den Sommer

Die Corona-Krise ging natürlich auch an der „Nordwaldfarm“ nicht spurlos vorbei. Die Buchungen für Ende März, April und Mai wurden storniert, die Strobls befürchteten schon eine weitere Stornowelle für den Sommer – doch diese blieb aus: „Es wurde sehr wenig storniert, für Anfang Juni haben wir schon wieder Buchungen.“

Der Trend gehe in diesem Sommer verstärkt zur Ferienwohnung.

Warum das so ist? „Ich denke, es ist die Unsicherheit, ob und wie die Gasthäuser offen haben. Eine Familie mit kleinen Kindern will sich im Notfall nicht auf die Suche nach einem offenen Wirtshaus begeben müssen, wenn es wegen der Gästezahlbeschränkung keinen freien Platz gibt und man vergessen hat zu reservieren. Oder sich dem Risiko aussetzen, dass man im Falle einer erneuten Schließung der Gastronomie Probleme hat, sich mit Essen zu versorgen. Wenn man selber in der Ferienwohnung kochen kann, ist das weniger ein Thema“, ist Strobl überzeugt.