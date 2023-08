Viel Spaß für die Kleinsten beim Sommerfest in Groß-Siegharts

Obfrau Christiane Mann veranstaltete am 26. August ein Sommerfest bei den „Zwutschgerln“. Seit 2017 gibt es, dank der Unterstützung der Gemeinde Groß-Siegharts, schon diese Einrichtung, in der Kleinkindbetreuung für Kinder bis zu drei Jahren angeboten wird. In zwei Gruppen sind zurzeit 28 Zwutschgerl in Betreuung.

Entdeckungstour auf dem Spielplatz

Für die Kinder gab es den hauseigenen Spielplatz zu erkunden, natürlich durften die Entdeckungsstationen, das Kinderschminken und eine Hüpfburg nicht fehlen, wobei Motorik und die Sinne gefördert wurden. Diesmal war auch „Klangwichtel“ mit Melanie Pazour anzutreffen, hier konnte man verschiedenste Musikinstrumente probieren und hatte die Möglichkeit, sich über den Musikgarten zu informieren der im September in Zwettl startet. Beim kleinen Kinderflohmarkt, der von Dominik Mann betreut wurde, konnte man sich ein Schnäppchen ergattern.

Das Sommerfest, das zum zweiten Mal stattfand, bot Familien eine gute Gelegenheit, die Räumlichkeiten und das Zwutschgerl-Team kennenzulernen. "Ich bin sehr froh, dass wir Christiane haben, die hier alles im Griff hat und die Betreuung vom Zwutschgerl leitet. Die Eltern und Kinder fühlen sich hier sehr wohl und das ist das Wichtigste", lobte Bürgermeister Ulrich Achleitner.

Unterstützung für qualitativ hochwertige Betreuung

„Wir freuen uns sehr darüber, dass die Eltern vom Land NÖ eine finanzielle Unterstützung erhalten, das erleichtert vielen Familien den Alltag. Darüber hinaus können wir mit dem neuen Betreuungsschlüssel unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern vertiefen und noch gezielter auf deren Bedürfnisse eingehen." sagte Christiane Mann. Dass es eine qualitativ hochwertige und liebvolle Betreuung für Kleinkinder gibt, ist ein großes Anliegen von Bürgermeister Ulrich Achleitner.

Das Programm wurde von "Tante Hedwig" mit Mundart-Poesie und eingängigen Melodien abgerundet. Die Lieder, die zum Mittanzen einluden, waren der Hit bei den Kindern.