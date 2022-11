Erfolg für Züchter in Groß-Siegharts

Über einen leichten Anstieg der Mitgliederzahl freute man sich beim Kleintierzuchtverein Groß-Siegharts anlässlich der Kleintierschau am Wochenende im Vereinsheim. „Es ist ein leichter Aufwärtstrend spürbar, vor allem bei den Hühnern“, berichtet Obmannstellvertreter Herbert Kuna. 45 aktive und 27 unterstützende Mitglieder sowie rund 250 Tieren zählt der Verein derzeit. Die stärkste Sparte sind die Vögel.

Besonders stolz ist man auf die jüngsten Erfolge bei Zuchtschauen. So errang der Kaninchenzüchter Ingo Tomsa bei der Donauschau in Tulln das Siegerband in der Abteilung Kaninchen. Markus Schwingenschlögl erzielte bei der gleichen Schau einen Champion-Titel, Harald Ledls Bielefelder Zwerg-Kennhuhn war das Siegertier in der Abteilung Geflügel.

700 Euro für Verein

Gerhard Scharf erzielte den Donauschau-Sieg bei den Tauben und wurde neuer Zuchtmeister mit 383 Punkten und Champion mit 97 Punkten.

„Aufgrund der Erfolge unseres Vereins erhielten wird vom Land NÖ in Vertretung von Tierschutzlandesrat Gottfried Waldhäusl eine Spende von 700 Euro für unsere Leistung“, freut sich Herbert Kuna.

