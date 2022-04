Bäuerinnen-Wahl: Hummel übernimmt

Werbung

Zur Frühjahrsarbeitstagung und außerordentlichen Generalversammlung mit Neuwahlen und gemeinsamen Frühstück luden die Bäuerinnen im Gebiet Dobersberg am 12. April zum Heurigen Kainz.

Kammerobmann Nikolaus Noe-Nordberg gab einen Einblick in das neue Förderprogramm ÖPUL 2023, sowie in die personellen Veränderungen in der Bezirksbauernkammer. Weiters informierte er über die Planung des Bezirksfestes anlässlich 100 Jahre Landwirtschaftskammer Ende Juni.

Bezirksbäuerin Renate Kainz und Fachlehrerin Erika Haidvogl vermerkten einige Anregungen für die nächste Kurssaison. Im Bereich Kochen und Ernährung wurde das Thema Hülsenfrüchte und Burger ausgewählt, im Bereich Kreatives Makramee und Handlettering, im Bereich Gesundheit die Darmflora bzw. das Darmmikrobiom und im allgemeinen Bereich das Thema effektive Mikroorganismen. Die Ideen müssen nun auf ihre Umsetzbarkeit geprüft werden.

Im Bereich der Aktivitäten wird folgendes in Zukunft stattfinden: Exkursion im Mai zur Sonnenerlebniswelt in Großschönau und eine Stadtbesichtigung in Weitra mit anschließender Führung im Schloss. Beim Bezirksfest der Bezirksbauernkammer werden die Bäuerinnen die Abteilung Kaffee und Kuchen übernehmen.

Einen wichtigen Tagesordnungspunkt stellte die Wahl der neuen Gebietsbäuerin, Elisabeth Hummel, dar. Sie bedankte sich für das Vertrauen und appellierte zur guten Zusammenarbeit. Neue Stellvertreterinnen sind Martina Schmied und Sabine Hündler. Weiters übergab Ingrid Kraus den Schlüssel als Symbol für die Amtsübergabe an Elisabeth Hummel.

Ingrid Kraus verwaltete das Amt zwölf Jahre lang mit viel Geduld und Durchsetzungsvermögen. Es wurden tolle Projekte initiiert und durchgeführt. Eines wurde sogar zum Großprojekt, welches seine Früchte in Dobersberg und Waldkirchen trägt - der Bäuerinnenladen.

