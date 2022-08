Konzert: Virtuosität in alten Mauern

Werbung

Es war eine Premiere und eine Art Abschied zugleich – das Konzert des vierköpfigen Ensembles „Dal Cuore“ (ital. von Herzen) am Samstagabend in der Wehrkirche in Kleinzwettl.

Denn das Ensemble trat zum ersten Mal dort auf, während zugleich die Orgel der Kirche an diesem Abend das letzte Mal vor der bevorstehenden Sanierung erklang.

Das Konzert stand unter dem Motto „Verwurzelt und beflügelt - Lebendiger Klang in alten Mauern“. Der Titel kam nicht von ungefähr, denn eines der Ensemble-Mitglieder – Irene Brantner – hat Wurzeln in Kleinzwettl und trug schon länger den Gedanken mit ihr herum, in den alten Mauern der Wehrkirche ein Konzert mit Musik aus dem 16. bis 18. Jahrhundert zu spielen. Nach einem Gespräch mit Gerhard Datler vom Dorferneuerungsverein war das Projekt fixiert.

Die Wehrkirche wurde im 12. Jahrhundert errichtet und 1636 urkundlich erneuert. „So alt wie diese Mauern ist heute auch fast unsere Musik“, scherzte die Flötistin Angelika Hörmann. Der Bogen spannte sich von einfachen, alten Stücken aus dem 16. Jahrhundert bis zu „moderneren“, virtuoseren Kompositionen aus dem 18. Jahrhundert, etwa von Georg Philipp Telemann.

Natur imitiert: Nachtigall-Gezwitscher in der Kirche

Dass die Komponisten jener Tage auch gerne die Natur imitierten, führte das Ensemble anhand zweier Stücke vor: „Engels Nachtigaeltje“ von Jacob van Eyck (1590 - 1657) und der Fuga in C-Dur „Die Nachtigall“ von Johann Pachelbel (1653 - 1706). Das Ambiente der Wehrkirche bot dem Ensemble, das sich über ihre Studien an der Universität für Musik und darstellende Kunst kennengelernt hatte und durch die Liebe zur alten Musik verbunden ist, eine perfekte Bühne.

Mit klanglicher Vielfalt, Virtuosität und einer von Herzen kommenenden Spielfreude auf alten Instrumenten – Blockflöte, Viola da Gamba, Cembalo und Violoncello – zog „Dal Cuore“ das Publikum in der voll besetzten Kirche in ihren Bann.

