Sieben Medaillen für Familie Kainz

Gleich sieben Medaillen gab es für Gerhard und Renate Kainz für ihre Brände, Gins und Liköre bei der Prämierung im Rahmen der „Ab Hof“ Messe in Wieselburg.

Fünf Mal Gold, ein Mal Silber und ein Mal Bronze lautet die erfreuliche Bilanz. Noch vor einigen Jahren hätte die Familie Kainz davon nicht zu träumen gewagt. Die ersten Brennversuche erfolgten nämlich mit mäßigem Erfolg mit einer ausgeborgten Brennerei, mit dem Hintergedanken, dass eigener Schnaps gut zum hofeigenen Heurigen passen würde. Das war 2012.

Tochter Christina ist es zu verdanken, dass das Schnapsbrennen bei der Familie Kainz dann auf professionelle Beine gestellt wurde. Sie hatte ein Praktikum auf einem Hof im Weinviertel absolviert, wo viel Schnaps gebrannt wurde.

Christina Kainz war es auch, die das neueste Produkt im Sortiment kreierte – einen „Sloe Gin“, der gleich auf Anhieb mit einer Goldmedaille in Wieselburg prämiert wurde. Das Ausgangsprodukt ist ein herkömmlicher Gin, der mit Schlehen angesetzt wird. Das Ergebnis ist ein Gin, der etwas süßer schmeckt, aber nicht so süß ist, wie ein Likör.

Mit 26 Volumsprozent Alkohol liegt er, was die Schärfe betrifft, zwischen einem Likör und einem Brand. Gin produziert die Familie Kainz schon länger, im Vorjahr erreichte sie damit Silber bei der „Destillata“. Genau dieser Gin ist auch das Ausgangsprodukt für den „Sloe Gin“. Die Schlehen stammen von Feldrainen aus der Umgebung. „Die Beeren sind wegen der Dornen schwierig zu pflücken“, merkt Christina Kainz an.

Gold gab es auch für den weißen Rum der Familie Kainz, ebenso für den erstmals aus Jonagold statt Elstar hergestellten Apfelbrand, den Weichselbrand und den Haselnussgeist. Mit Silber wurde der Heidelbeergeist prämiert, Bronze gab es für den herkömmlichen Gin.

Das Obst für die Brände und Liköre stammt entweder aus eigenem Anbau oder von Landwirten aus der Umgebung. Die Familie Kainz hat sogar eigens für die Schnapsproduktion Obstbäume gepflanzt – üblicherweise steigen oft Landwirte in die Schnapsbrennerei ein, um überschüssiges Obst zu verwerten. Was auch bemerkenswert ist: In der Familie gibt es vier Edelbrand-Sommeliere.

