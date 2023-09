Neue Mittelschule Waidhofen: Bühne frei für den Klimaschutz

NÖN: Warum macht die Neue Mittelschule Waidhofen bei der Klimaparty mit?

Elisabeth Adamowitsch: Weil wir uns in unseren Schwerpunkten „Kreativ“ und „Naturwissenschaften“ (NAWI) besonders mit dem Klimaschutz befassen.

Was wird die NMS Waidhofen in Gmünd konkret präsentieren?

Adamowitsch: Wir haben zwei kurze Eigenproduktionen mit den Kindern kreiert, in denen wir zeigen, wie sorglos jeder Einzelne mit dem Klima umgeht. Das eine Stück heißt „Verantwortung“, das andere „Klimasünder unterwegs“. Wir wollen aufrütteln und zeigen, was jeder Einzelne von uns zur Verbesserung des Klimas beitragen kann und dass es an jedem von uns liegt, einen entsprechenden Beitrag zu erbringen. Nicht die anderen sollen, sondern jeder von uns muss sich an der Nase nehmen und schauen, was er oder sie zur Klimaverbesserung beitragen kann. Man kann nur im Kleinen beginnen, wenn etwas Großes geschaffen werden soll. In humorvoller Weise werden markante Sprüche in zwei Stücke verpackt und auf die Bühne gebracht. Die NAWI – Schüler liefern zu den einzelnen Beiträgen die wissenschaftlich fundierten Fakten, die ebenfalls auf der Bühne gezeigt werden.

Wer macht bei diesen Beiträgen mit?

Adamowitsch: Die Klassen 3KNW1 und 3KNW2 , ca. 50 Kinder, unter der Leitung von Elisabeth Adamowitsch, Marlene Grossmann und Claudia Pfeiffer.