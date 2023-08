Führt der Klimawandel tatsächlich zu einem geänderten Reiseverhalten?

Petra Wurz-Frank, Geschäftsführerin von Frank Reisen, stellt fest: „Derzeit sehen wir keine Veränderungen beim Buchungsverhalten. Die Kunden reagieren nur, wenn kurzfristige, akute Situationen in der gewünschten Destination aufgetreten sind.“ Tendenziell sind die Autoreisen rückläufig, der Trend geht eindeutig in Richtung Flugreisen. Als Grund sieht Wurz-Frank die stabilere Wettersituation in den Zielländern.

Aufgrund der Nachfrage wird sich das Angebot bei Franz-Reisen nicht ändern. „Wir möchten ein breites Spektrum anbieten um den Kundenwünschen gerecht zu werden“, schließt Wurz-Frank ab.

In Afrika wird auf die Umwelt geachtet

Doris Bednar vom ReiseCenter Waidhofen, beobachtet Ähnliches bei ihren Kunden: „Das Buchungsverhalten hängt vom Alter und vom Informationsstand der Reisenden ab. Trends abzulesen gestaltet sich im Moment äußerst schwierig. In meinen beiden Reisecenter Waidhofen & Gmünd, sind wir immer darauf bedacht, auf die Wünsche unserer Kunden einzugehen.“

Einige Veranstalter führen bei Hotels bereits Nachhaltigkeitskriterien wie beispielsweise Energieversorgung, Abfallmanagement, soziales Engagement des Hotelbetreibers usw., an.

Von eigenen Erfahrungen aus Afrika berichtet Doris Bednar, dass zB in Kenia die Einfuhr von Plastiktüten verboten ist. In Namibia haben sich Lodges zusammengeschlossen, die besonders auf die Umwelt achten. Diese Lodges verbinden auf nachhaltige Weise Gastbetrieb mit Naturschutz und sozialem Engagement.

Zum Tourismus im Waldviertel sieht sie die Bundes- und Regionalpolitik gefordert: „Besonders das Waldviertel ist ein ungeschliffener Rohdiamant, was „Sanften Tourismus“ betrifft. Die Verhüttelung und das Bauen auf der grünen Wiese müssen unbedingt eingedämmt werden. Leider fehlt hier ein Gesamtkonzept für die Region Waldviertel.“

Radfahren liegt im Trend

Christina Hirsch, Projektmanagerin bei der Klima- und Energiemodellregion Thayaland, hat sich damit intensiv beschäftigt: „Die Themen Radfahren und Bewegung sind sehr populär und auch integraler Teil der NÖ Tourismusstrategie 2025. Die stetige Verbesserung unseres Radroutennetzes steht für uns im Fokus. Hier werden wir Bäume und Zukunftspflanzen entlang der Thayarunde pflanzen, welche den Radlern Schatten spenden und so das Raderlebnis in den immer heißer werdenden Sommern so angenehm wie möglich zu gestalten.“

Neue Lösungsansätze gefragt, denn es gibt zu wenig Gästebetten in der Hochsaison, ein verstärktes Wirte-Sterben und eine sehr lückenhafte Infrastruktur bei öffentlichen Verkehrsmitteln.

Der Gast sucht Erholung. Wichtig sind Themen wie nachhaltige Mobilität, Kunst & Kulturerbe, Wanderrouten, Mountainbiking, Kulinarik und regionale Produkte. Neben den Outdoor-Möglichkeiten müssen wir Schlechtwetteroptionen anbieten, um den Gast länger bei uns in der Region halten zu können. Ein Beispiel dafür wäre ein gemeinsames Zutrittssystem zu den rund 40 Museen im Bezirk.

Buchungsverhalten meist kurzfristig

Gäste buchen seit der Pandemie sehr kurzfristig, das ist geblieben. Und da wir aktuell eher eine Schönwetter-Destination sind, spielt auch der Wetterbericht eine große Rolle. Unser Ziel ist, dass Gäste auch bei Schlechtwetter Möglichkeiten und Aktivitäten vorfinden, um so dem kurzfristigen Buchungsverhalten entgegenzuwirken.

Die Nachfrage nach ländlichen Destinationen mit Outdoor-Aktivitäten steigt stetig an und wir sind davon überzeugt, dass unsere TOP-Radroute Thayarunde in den nächsten Jahren noch deutlich an Frequenz zulegen wird.