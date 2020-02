Neustart für Waidhofen: ÖVP und IG fixieren Koalition .

Überraschung in der Bezirkshauptstadt: Seit der Fraktionssitzung der ÖVP am Montagabend haben die Spekulationen im mögliche Koalitionsvarianten ein Ende – ÖVP und IG wollen in den kommenden fünf Jahren zusammenarbeiten.