Bei der Kollision zweier Pkw an einer Kreuzung in Waldkirchen an der Thaya im Waldviertel sind beide Lenker am Dienstagvormittag verletzt worden.

Die Einheimischen im Alter von 56 und 87 Jahren wurden ins Spital eingeliefert, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich in einer Aussendung mit.

Laut Exekutive dürfte der 56-Jährige den entgegenkommenden Wagen beim Linksabbiegen übersehen haben. Der Pkw des 87-Jährigen wurde durch den Zusammenstoß gegen ein an der Kreuzung haltendes Auto geschleudert und kam danach in einem Feld neben der Straße zum Stillstand.