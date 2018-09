Kommt jetzt nach jahrelangem Stillstand doch wieder frischer Wind ins Golfhotel? Mit der „Property Stewardship GmbH“ gibt es nun immerhin einen neuen Besitzer, der offenbar mit dem Gebäude etwas vorhat. In den vergangenen Tagen konnte man Leute bei der Grünraumpflege beobachten, und es ist auch eine Art „Hausverwalter“ vor Ort.

Die Frage ist nur, was aus dem ehemaligen Golfhotel werden soll. Einen Golfplatz gibt es nicht mehr, die Grundstücke wurden an die Eigentümer zurückgegeben und renaturiert. Ob ein Betrieb als normales Hotel angesichts der Lage weit außerhalb der Stadt attraktiv ist, mag bezweifelt werden. Am ehesten Sinn könnte ein Umbau in Richtung Wellness oder Gesundheit machen. Dies war auch schon vor zwei Jahren, als die selbe Firma Interesse am Hotel zeigte, Gegenstand der Überlegungen.

Egal wofür sich der neue Besitzer auch entscheidet, eines dürfte klar sein: Von heute auf morgen wird es nicht gehen, gerade für eine Neuausrichtung in Richtung Gesundheit würde wohl einiges umzubauen sein.