Die 1. Landesliga-Reserven docken in der 2. Klasse an. Im Waldviertel bedeutet das: Schrems und Zwettl steigen in die „Süd“ ein, Waidhofen in die „Thayatal“. Vorausgesetzt keiner der Waldviertler steigt aus der 1. Landesliga ab.

Gemischte Gefühle gibt‘s an der Basis. Die einen freut‘s, dass die ausgedünnten Klassen Zuwachs bekommen, andere fürchten starke Gegner. In der „Thayatal“ schwingen Erinnerungen an Gastspiele der Horn Amateure mit.

Sportlich reizvoller als die unterm Radar agierende Landesliga-Reserve-Meisterschaft ist die 2. Klasse allemal. Andererseits geht‘s dort schon mal ruppiger zu. Nicht gerade die ideale Spielwiese für Youngsters. Für einen hoffnungsvollen Landesliga-(Reserve-)Kicker ist es ein Abstieg, wenn er plötzlich in der 2. Klasse ran muss. Das Rad muss nicht immer zwanghaft neu erfunden werden. Das konsequente Beibehalten der klassischen Landesliga-Reserve wäre die bessere Wahl.