Alleine geht es nicht

Was in Raabs bereits vor der Fertigstellung steht, könnte in absehbarer Zukunft auch in Groß-Siegharts Realtität werden: eine Erweiterung des bestehenden Fernwärmenetzes.

Die Ausgangslage ist in beiden Städten ähnlich: Wohnhäuser und Siedlungen, die vor vielen Jahren mit damals günstigen und komfortablen Gasheizungung ausgestattet wurden, sind mit horrenden Gaspreisen konfrontiert. Fernwärme, die in beiden Städten aus regional beschafften Hackschnitzeln erzeugt wird, kann ein Ausweg aus der misslichen Lage sein.

Klar ist, dass kein Heizwerkbetreiber wegen einem einzelnen Anschlusswilligen die Straße zum Verlegen hunderte Meter langer Leitungen aufgraben kann. Wenn sich aber genügend Anwohner zusammentun, hat das Projekt gute Chancen auf eine Umsetzung. Daher wäre es wichtig, jetzt untereinander in der Nachbarschaft zu reden und sich gemeinsam zu einem Anschluss zu entscheiden.