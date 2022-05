An Taten messen

Jetzt geht es also doch: Zumindest eine Erstbegutachtung und einfache Wundversorgungen sind im Landesklinikum Waidhofen jetzt wieder rund um die Uhr möglich, so wie man das eigentlich in einem Krankenhaus als selbstverständlich erwarten darf.

Im Interesse der Bevölkerung ist zu hoffen, dass dieses Angebot auch hält, was es auf dem Papier verspricht. Denn leider entpuppte sich mancher Beschwichtigungsversuch in der Vergangenheit als genau das – nicht mehr als ein Versuch, die Waidhofner zu beruhigen und zu hoffen, dass sich schon nicht zu viele Leute beschweren werden. Zu oft wurden die Waidhofner in dieser Hinsicht schon enttäuscht.

Die Praxis wird schnell zeigen, ob es sich diesmal um eine echte Verbesserung oder wieder nur eine „Beruhigungspille“ ohne viel Substanz dahinter handel. Am Ende zählen die Taten, und nicht das, was am Papier steht.