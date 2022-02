Augenmaß gewahrt

Gut gemeint ist leider nicht immer auch gut gemacht - das zeigte sich jetzt beim „Gnadenhof“, den eine ältere Frau in Puch betrieben hatte. Die Idee, Tieren ein Zuhause zu bieten, wo sie ihren Lebensabend verbringen können, ist lobenswert, doch leider haperte es an der Umsetzung.

Die Betreiberin dürfte mit der Situation überfordert gewesen sein, was dann Nachbarn und in weiterer Folge den Amtstierarzt auf den Plan rief. So bitter es für die Betreiberin auch sein mag – die vielleicht nicht ganz freiwillige Entscheidung, den „Gnadenhof“ aufzugeben, war die einzig richtige. Dass hier die Behörde mit Augenmaß vorging und vorrangig danach trachtete, zusammen mit den Nachbarn und Tierheimbetreiber Erwin Schlosser geeignete Abnehmer für die Tiere zu finden, ist ebenso richtig. So gibt es immerhin für die Tiere ein „Happy End“.