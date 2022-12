Aus der Zeit gefallen

Als das Siedlungsprojekt „Heimatsleitn“, damals noch unter dem Titel „Mühlen und Höfe“, vor über 20 Jahren konzipiert wurde, war die Welt für derartige Projekte noch in Ordnung. Das Einfamilienhaus galt als erreichbares Ziel, Flächenversiegelung war kein Thema, ebenso Kanalbauten selbst in den kleinsten Orten, und auch Kanal und Wasserleitungen in der Stadt waren noch weit vom Ende ihrer Lebensdauer entfernt.

Heute sieht dies freilich anders aus. In Zeiten explodierender Baupreise Bauplätze um Millionen Euro aufzuschließen, die zu dem daraus resultierenden Preis kaum jemand haben möchte, wäre wirtschaftlicher Unsinn und angesichts wesentlich dringender benötigter Infrastrukturmaßnahmen auch nicht im Sinne der Waidhofner Bürger.

Der jetzige Investitionsstau ist nämlich auch darauf zurückzuführen, dass wegen der „Heimatsleitn“ anderen Vorhaben vernachlässigt wurden.