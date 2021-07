Die Vernissage der aktuellen Ausstellung in der „Kunst.Galerie.Waldviertel“ am Freitagabend brachte Leben in die sonst leider sehr ruhige Waidhofner Innenstadt.

Gäbe es die Galerie und die Sommerkino-Abende nicht, könnte die Innenstadt beinahe zur Ruhezone verkommen – nur die Lokale mit ihren Gastgärten bringen abends noch etwas Leben in die Stadt. Angesichts dieser Lage sollte sich die Stadtpolitik dringend Gedanken machen, ob es sinnvoll ist, die Förderung für die Galerie, wie kürzlich im Gemeinderat beschlossen, zu kürzen. Zerstört ist etwas schnell, der Wiederaufbau ist erheblich schwieriger, vor allem, wenn man die wenigen Menschen, die sich mit aller Kraft dafür einsetzen, dass sich etwas in der Stadt tut, nachhaltig vergrault hat.

Über die Höhe von Förderungen kann man natürlich diskutieren, man wird hier einen Mittelweg finden müssen, aber zumindest ein Commitment, die Galerie zu erhalten, wäre das Mindeste.