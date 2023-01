Bitte Beweise vorlegen

Die IG Waldviertel, die kürzlich mit einer Infoveranstaltung zum Thema Windkraft im Bezirk so manche Besucher mit einem „Diskussionsverbot“ vor den Kopf stieß, behauptet jetzt in einem Leserbrief, dass die von ihr geäußerten Kritikpunkte gegenüber Behörden, Gutachtern und Gemeinden keineswegs aus der Luft gegriffen seien, sondern auf eigenen Erfahrungen im Umgang mit diesen Institutionen beruhen.

Nun, wenn dem so sein soll, dann wäre es an der Zeit, dass die IG Waldviertel dafür klare Beweise vorlegt, um ihre Behauptungen auch schwarz auf weiß belegen zu können. Denn wenn strafbare Handlungen wie Korruption und gefälschte Gutachten in den Raum gestellt werden, sollte man das schon entsprechend untermauern können.

Ansonsten begibt man sich selbst auf dünnes Eis und verspielt seine Glaubwürdigkeit. Und setzt sich dem Vorwurf aus, es selbst mit der Wahrheit nicht ganz so genau zu nehmen.

Leserbrief „Alles entpricht unserer Erfahrung“