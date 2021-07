Seit Jahren rechnen Beobachter nach Saisonende mit der Nachricht, dass der SV Eisgarn in der 2. Klasse Waldviertel Thayatal den Spielbetrieb einstellt. Große Überraschung war es also nicht, als sie vorige Woche wirklich kam. Dennoch ist es ein schmerzlicher Verlust eines Klubs, der in der 3. Klasse Hornerwald wohl noch viele Jahre vor sich gehabt hätte.

Die 2018 aufgelöste Liga war ideal für den SVE, der dort viele gute Saisonen erlebte und auch in weniger guten Saison etliche Erfolgserlebnisse zur Motivationssteigerung errang. Daher war im Frühjahr die Hoffnung groß, als eine Neugründung ins Gespräch kam. Eisgarn blieb aber der einzige Interessent – auch weil langjährige Liga-Konkurrenten wie Göpfritz, Kleinmeiseldorf oder Roggendorf in Spielgemeinschaften kicken, andere wie Breiteneich oder Pölla bereits dasselbe Schicksal ereilt hat wie jetzt auch den SV Eisgarn.

Den Reservenzwang in der 2. Klasse hätte der Verband wohl kulant übersehen. An der sportlichen Chancenlosigkeit konnte er aber nichts ändern – das hätte auch eine Verlegung in die „Süd“ wohl nicht.

Es bleibt ein bitteres Ende.

Ob wirklich nur vorläufig? Dafür müsste dem SV Eisgarn gelingen, was vor ihm kaum einem Verein gelungen ist…