Die Abstiegsfrage war in unserer Region in den vergangenen Wochen so präsent wie schon lange nicht mehr. Einerseits, weil sich aufgrund kurioser Entwicklungen im Profi-Fußball auch die Abstiegs-Szenarien im Unterhaus beinahe wöchentlich änderten, andererseits, weil eine Vielzahl an Bezirksteams in Abstiegsgefahr schwebt.

Während Gebietsligist Vitis zumindest Klarheit hat, dass es mindestens Platz zehn braucht, um die Liga zu halten, herrscht in der 1. Klasse Waldviertel noch absolute Ungewissheit. Fix ist lediglich, dass die abgeschlagenen Teams aus Kirchschlag und Schwarzenau abgestiegen sind. Ob es noch ein drittes Team erwischt, hängt davon ab, ob Vitis die Gebietsliga hält. Daher müssen in der 1. Klasse vom Siebenten bis zum Zwölften alle den Vitisern die Daumen drücken.

Eine endgültige Entscheidung kann erst am letzten Spieltag fallen, wo die Handys glühen werden, um immer up-to-date zu sein. Für die Fans ist dieses Szenario natürlich superspannend, für die Vereine weniger. Daher ist es begrüßenswert, dass es ab der kommenden Saison in der Hauptgruppe Waldviertel eine vorab fixierte Anzahl an Absteigern gibt. Dann ist so ein absurdes Szenario wie diesmal, dass aus einer 14er-Gebietsliga gleich vier Teams absteigen müssen, Geschichte.