Zweimal kassierte der USV Raabs in der Nachspielzeit den Ausgleich. Statt dem Punktemaximum von sechs standen daher nur magere zwei Zähler am Konto. Gegen Traismauer wollten die Raabser dieses Schicksal nicht mehr erleiden und schossen sich bis dahin uneinholbar mit 6:0 in Führung …

Wie dieser Kantersieg einzuordnen ist – vor allem, wo Traismauer als einziges Team bis dato ohne Punkt ist? Das werden die kommenden Runden zeigen: Kottes, Grafenwörth, Röschitz/Roggendorf heißen die nächsten Gegner. Marschiert Raabs hier durch, kommt‘s in Runde acht zum absoluten Spitzenspiel gegen die wieder erstarkten Gmünder.

Natürlich hinterließ der Abgang von Spielmacher Roman Fischer eine große Lücke beim USV. Aufgrund taktischer Züge von Trainer Werner Wagner konnte diese bisher gut kompensiert werden. Mit dem Duo Samanek/Repa verfügen die Raabser noch immer über die beste Offensivabteilung der Liga. Daher: kein Understatement! Raabs zählt auch diesmal zu den Titelkandidaten.