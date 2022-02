Die junge Generation

Sportlich ist Rapid Wien schon lange nicht mehr die Nummer eins von Österreich. Rapids letzter Meistertitel? 2008. Letzter Cupsieg? 1995. Der Popularität tat das aber keinen Abbruch. Die Hütteldorfer haben die meisten Fans, den mit Abstand besten Besucherschnitt im Stadion. Die Grün-Weißen brauchen aber den Fan-Nachwuchs. Kinder neigen dazu, sich dort anzuschließen, wo der Erfolg daheim ist. Red Bull Salzburg stellte Rapid diesbezüglich in den vergangenen Jahren in den Schatten.

Das Projekt „Partner in den Regionen“ soll dem Abwandern der jungen Fan-Generation entgegenwirken. Rapid will nahbar, greifbar sein. Für Waldviertler Top-Talente ist Rapids Partnerschaft mit Waidhofen eine weitere Alternative, in den Fokus zu rücken. Jetzt müssen aber beide Seiten (!) beweisen, dass dieses Projekt mit Herzblut betrieben wird. Nur dann gibts‘s am Ende wirklich eine win-win-Situation.