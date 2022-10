Die Last des Erfolges

Im Fußball-Geschäft geht‘s schnell. Gerade noch gefeiert, schon gefeuert. In den konkreten Fällen trifft‘s „zurückgetreten“ aber besser. Egal. Just vorm Nachzügler-Duell Raabs gegen Gars in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel sind beide Teams ihre Trainer los. Und das, obwohl sowohl Werner Wagner (Raabs), als auch Christian Korbel (Gars) Erfolge einfuhren und ein gutes Standing hatten.

Wagner stieg mit Raabs in die Gebietsliga auf, etablierte den Verein zunächst im Spitzenfeld. Korbel schaffte in der Vorsaison mit Gars das Kunststück, ohne Legionäre auf dem vierten Platz zu landen.

Gerade diese Erfolge bzw. Ansprüche an sich selbst waren für Wagner und Korbel schlussendlich der Auslöser, bei ausbleibendem Erfolg zu gehen. Für ihre Nachfolger wird‘s aber bestimmt nicht leichter. Denn auch die werden wohl an den noch gegenwärtigen Erfolgen der jüngeren Vergangenheit gemessen.