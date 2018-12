Der SV Waidhofen möchte verstärkt den regionalen Weg einschlagen. Angesichts dessen, dass es für Vereine an der Waldviertler Peripherie ohnehin immer schwerer wurde, Spieler anzulocken, der einzige richtige Weg. Hinter Profi-Verein Horn hat sich Waidhofen auf Platz zwei in der Waldviertler Fußball-Szene etabliert.

Im Amateurbereich ist der SVW die Nummer eins. Was wäre also naheliegender für aufstrebende Kicker der Region, bei der Nummer eins der Region spielen zu wollen. Natürlich braucht es eine Portion Mut, um den Sprung von einer 1. oder 2. Klasse in die höchste NÖ-Spielstufe zu wagen. Dabei kann Waidhofen auf zwei gute Beispiele verweisen, die diesen Sprung bravourös gemeistert haben. Andreas Schleinzer kam einst aus der 2. Klasse von Geras, wurde beim SVW sogar Kapitän. Michael Mejta schaffte den Sprung von 1. Klasse-Verein Heidenreichstein zu einem unverzichtbaren Mannschaftsbestandteil.

Es kann eigentlich keine besseren Werbeträger geben, um den neuen Waidhofner Weg glaubwürdig zu vertreten. Fehlen nur noch die nächsten „Schleinzers“ und „Mejtas“, die sich nicht damit zufriedengeben, die Stars in den untereren Ligen zu sein – sondern ihre Klasse weiter oben austesten wollen.