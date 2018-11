Aus Waidhofner Sicht verlief der letzte Hinrunden-Spieltag in der Gebietsliga Nordwest/Waldviertel optimal. Beide Bezirksvertreter fuhren Sieg ein, beide waren extrem wichtig.

Sensations-Aufsteiger Raabs manövrierte sich zuletzt wieder aus seinem Zwischentief, hielt mit dem souveränen Sieg in Großweikersdorf den Rückstand zum Spitzenduo Grafenwörth und Schweiggers in Grenzen. Läuft‘s nach der Papierform, werden sich die Favoriten den Meistertitel dennoch eher ohne die Waldviertler ausmachen. Das ist kein Grund für Frust: Für Raabs, das den Nichtabstieg als Ziel hatte, ist die Saison praktisch jetzt schon ein Erfolg.

Nicht absteigen wollten auch die Vitiser. Im Herbst sah es lange Zeit düster aus, ehe in der letzten Runde mit einem Sieg über Traismauer der letzte Platz zu den Horn Amateuren weitergereicht wurde.

Auch, wenn die Hinrunde für Vitis unterm Strich nicht zufriedenstellend war, dieser Sieg hielt den Schaden noch in Grenzen und gibt Hoffnung. Der Neuntplatzierte liegt nur fünf Punkte entfernt, der Elfte drei. Vitis wird vielleicht auch im Frühjahr keinen neuen Punkterekord aufstellen – das muss auch nicht sein. Am Ende zählt nur, dass es einfach Teams gibt, die halt noch weniger gepunktet haben. So wie jetzt auch.