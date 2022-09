Vier Spiele, vier Niederlagen. Jetzt sollte Waidhofen bei den ebenfalls schwach gestarteten Kilbern gewinnen. Die Probleme sind offensichtlich: Viele erkämpfte Bälle werden wieder leichtfertig verschenkt. Dadurch steht die in der Vorsaison so sattelfeste Abwehr unter Druck und fabriziert ungewohnte Fehler.

Die größte Baustelle bleibt aber der Angriff

Nach dem Ausfall von Patrik Ruzicka muss nun Tomas Pilik als Solo-Spitze ran. Der mag zwar Routine von über 300 Erstliga-Spielen in Tschechien haben, ist aber alles andere als Stürmer. Dass Abwehrchef Michael Mejta früher Bomber in der 1. Klasse war, hat er zuletzt zweimal bewiesen, als er gegen Langenrohr und Ardagger traf. Warum also nicht ihn stürmen lassen? Die Innenverteidigung kann das Duo Mühlberger/Pavel Pilik bilden, zentral davor Tomas Pilik die Bälle verteilen. Ein Versuch wäre das wert – offensiv schwächer als gegen Ardagger ist ohnehin nicht mehr möglich.