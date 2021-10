Zehn Spiele, zehn Siege: Scheiblingkirchen marschiert in der 1. Landesliga weiter Richtung Herbstmeistertitel. Dran sind noch Krems, mit Abstrichen Retz. Der Rest ist eine Liga in der Liga. Die Top-3 sind das Maß der Dinge und haben auch ganz andere Ambitionen, als ihre Mitstreiter. Daher war niemand sauer, als Waidhofen am Freitag 0:3 gegen Krems verlor. Der Unterschied war zu offensichtlich. Und dennoch soll diese Niederlage für Waidhofen kein Maßstab fürs Herbst-Finish sein. Gegen Kottingbrunn, Zwettl, oder Kilb ist schon noch etwas drinnen. Dann gehört analysiert. Dass für die Offensive, wo derzeit Patrik Ruzicka allein auf weiter Flur ist, etwas getan werden muss, liegt auf der Hand. Die Frage ist nur: Bereits im Winter, obwohl der Abstiegskampf ohnehin ein entspannter sein wird, oder erst im Sommer. Bei zweiterer Lösung gibt‘s sicher mehr Auswahl, als bei einem Schnellschuss.