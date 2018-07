Nach außen blieb zwar jeder cool, intern gab‘s wohl aber rege Diskussionen beim SV Waidhofen über die Transferaktivitäten. Vorweg: Beide Seiten haben recht. Trainer und Sportdirektor wären fehl am Platz, wenn sie nicht versuchen würden, das Optimum herauszuholen. Ein hochwertigerer Kader garantiert eher Erfolg, der wiederum spricht für die geleistete Arbeit der Sportlichen Leitung. Auf der anderen Seite müssen Obmann Andreas Hanisch und sein Team schauen, dass der Verein keinen wirtschaftlichen Selbstmord auf Raten begeht, nur um in der 1. NÖN Landesliga vielleicht Siebenter, anstatt Zwölfter zu werden.

Dass es im Waldviertler Fußball – Horn sei ausgeklammert – keine richtig finanzpotenten Klubs gibt, kann auch Segen statt Fluch sein. Der Nachwuchs hat hier – im Vergleich zu den aufstiegswütigen Klubs – noch eine reelle Chance auf die „Erste“. Vorausgesetzt der Nachwuchs will auch. Mit „Nachwuchs“ ist aber nicht nur der Waidhofner Nachwuchs gemeint, sondern jener der Region. Gerade Waidhofen dient hier mit Vorbildern: Kapitän Andreas Schleinzer kam einst aus der 2. Klasse, Michael Mejta, der Mann mit den meisten Einsatzminuten in der abgelaufenen Saison, aus der 1. Klasse. Die Chancen aufs Landesliga-Leiberl sind also da, zupacken muss aber jeder Kicker selbst.