Was vor noch nicht allzulanger Zeit einen personellen Super-GAU ausgelöst hätte, kann Landesligist SV Waidhofen derzeit nicht sonderlich erschüttern: Mit den verletzten Fabian Vyhnalek und Alexander Nöbauer, mit Peter Balta und Matej Kovacik sowie den während des Spiels verletzten Stefan Pany fielen beim Test gegen Regionalligist Mannsdorf/Großenzersdorf gleich fünf Kicker aus. Das Ergebnis war mit 2:4 dennoch ein respektables und ist ein Resultat dessen, dass aufgrund der Kaderverbreiterung Ausfälle jetzt leichter verkraftet werden können.

Was ebenfalls eine neue Charaktereigenschaft des SVW ist: Dass der Charme des ewigen Underdogs, oder weniger elegant ausgedrückt, das Image der biederen Handwerkertruppe endgültig abgelegt werden soll. Egal, wer der Gegner ist – wie zuletzt ein Regionalligist – Waidhofen konzentriert sich nicht nur mehr auf die anderen, sondern möchte jetzt sein eigenes Spiel durchziehen. Anders gesagt: Die aktuelle Mannschaft wird erwachsen und möchte nun den nächsten Schritt machen. Gut so. Dennoch dürfen die Tugenden Einsatz, Kampf und Wille, die Waidhofen immerhin auf Tabellenplatz drei gebracht haben, nicht vergessen werden. Denn in Schönheit sterben bringt ja auch nichts.