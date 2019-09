Vor einem Jahr dominierte der SC Pfaffenschlag die 1. Klasse Waldviertel und fuhr den Herbstmeistertitel ein. Seitdem geht‘s aber extrem bergab. Im Frühjahr konnte das Kunststück, als Winterkönig abzusteigen, gerade noch abgewandt werden – die neue Saison schließt aber nahtlos an die alte an. Nach sechs Runden stehen gerade einmal drei Punkte zu Buche. Saisonübergreifend verlor der SCP 15 seiner letzten 19 Spiele.

Dabei wurde im Sommer auf das schwache Frühjahr reagiert, der Kader vergrößert. Allein, der Erfolg blieb bisher aus. Der ist aber raschest notwendig. Leicht wird es nicht. Die kommenden Derbygegner Vitis und Heidenreichstein kämpfen um den Anschluss nach oben, ehe es zum aktuell ebenfalls angeschlagenen Team nach Kautzen geht. Gehen diese drei Spiele schief, ist Pfaffenschlag Abstiegskandidat Nummer eins.

Der Fall in die 2. Klasse passierte zuletzt vor 20 Jahren, als der SCP als Drittletzter der 1. Klasse absteigen musste. Gleich in der Folgesaison gelang aber der Wiederaufstieg, später ging‘s sogar bis in die Gebietsliga. Von solchen Erfolgen ist Pfaffenschlag derzeit meilenweit entfernt, sie sollen aber zeigen, wie schnell es im Fußball auch wieder bergauf gehen kann. Nur mit Köpfehängenlassen wird‘s nicht gehen – das sollte nach der noch immer andauernden „Unserie 2019“ mittlerweile bekannt sein.