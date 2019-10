Seit zehn Runden kein Sieg, Personalsorgen ohne Ende, dazu ein Derbygegner, der gerade gegen den Tabellenführer gepunktet hatte – für Waidhofen sah‘s im Vorfeld des Waldviertel-Derbys gegen Zwettl düster aus. Und dennoch gelang die Sensation, rang der SVW die – zwar nicht besser platzierten, aber weitaus höher eingeschätzten – Zwettler nieder. Das zeigt: Die Mannschaft ist trotz des bisherigen suboptimalen Saisonverlaufs intakt und nicht gewillt, Abstiegskandidat Nummer eins zu sein.

Jetzt heißt‘s aber fokussiert bleiben: Denn genauso überraschend dieser Derbysieg kam, genauso unbedeutend ist er schon am Donnerstagabend, wenn es zu Spitzenreiter Kottingbrunn geht. Jeder Punkt wäre schon ein Riesenerfolg für Waidhofen.

Andererseits: Wenn Zwettl dort punktet, kann das auch der SVW. Im abschließenden Heimspiel gegen Gaflenz zählt ohnehin nur ein Sieg, will sich Waidhofen eine gute Ausgangslage für den im Frühjahr zu erwartenden Abstiegskampf holen. Denn auch die anderen Teams im Tabellenkeller reißen nicht ab, wie Spratzerns Erfolg in Langenrohr oder Ortmanns X gegen Kilb zeigen. Daher war Waidhofens Derbysieg – so überraschend und erfreulich er ist – schon mehr eine notwendige Pflicht, denn eine Kür.