Der USV Raabs etablierte sich in den vergangenen Jahren zu einer fixen Größe in der Gebietsliga. Rang vier folgten die Plätze drei und zwei in den beiden coronabedingten Abbruch-Saisonen. Auch zum heurigen Start sah es so aus, als würde Raabs wieder vorne mitmischen. Die vorigen Runden haben aber die Grenzen der aktuellen Mannschaft aufgezeigt. Nicht nur, dass mit Roman Fischer der ligabeste Spieler aufhörte: Raabs ist personell derzeit ziemlich gebeutelt. Das Lazarett wird immer größer, die Alternativen immer weniger. Da ist nach acht Runden Platz zehn – bei 13 Punkten Rückstand auf Leader Gmünd – keine Überraschung.

Jetzt muss Trainer Werner Wagner schauen, dass er die Mannschaft halbwegs in die Winterpause bringt – und hoffen, dass es keine weiteren Ausfälle gibt. Denn zwischen Rang sechs und dem Letzten liegen gerade einmal vier Punkte. Schon die nächsten beiden Spiele gegen Langenlois und Echsenbach werden entscheidend, in welche Richtung es für Raabs geht. Wichtig nicht nur für die Tabelle, sondern für das interne Stimmungsbarometer im Waldviertler Herbst.