Es war eine außergewöhnliche Transferzeit. Zum Einen, weil sie in Wirklichkeit sehr viel länger dauerte, als vom 1. bis zum 15. Juli, zum anderen, weil die Vereine ja nicht mal so genau wussten, wie sie auf den Kader, den sie in der Vor-Corona-Zeit im März ins Rennen geschickt hätten, reagieren sollten. Kein Spieler konnte durch gute oder schlechte Leistungen auffallen.

Darum verwundert‘s auch nicht, dass es – bis auf die wenigen Ausreißer, die es halt immer wieder gibt – transfertechnisch ruhig abging. Vor allem im Waldviertel. Hier wurden zumeist die wenigen Abgänge ersetzt, was es aber auch schon war. Was somit auf den ersten Blick fad erscheint, sieht auf den zweiten vernünftig aus. Wozu alles großartig umbauen, was vor wenigen Monaten noch gut genug gewesen wäre?

Außerdem: reicher ist in den vergangenen Monaten sicher kein Verein geworden, im Gegenteil. In einer ohnehin eher strukturschwachen Region wurden auch die meisten Betriebe hart von Corona getroffen. Dort liegen die Prioritäten momentan am eigenen Überleben, nicht beim Sport. Genau das werden die Vereine, quer durch alle Sportarten, noch länger spüren. Daher sind Nachwuchsarbeit und Kontinuität die neuen Modewörter, die uns noch länger begleiten werden.