Schon einige Überraschungen boten die ersten beiden Runden in der „Waldviertler Premier League“, der 1. Klasse Waldviertel. Während Aufsteiger Windigsteig mit zwei Siegen ebenso fulminant wie Gebietsliga-Absteiger Vitis startete, fabrizierten andere Bezirksteams, die vor Saisonstart zum Kreis der Titelanwärter zählten, einen Fehlstart. Bei Kautzen pickt genauso noch die Null wie bei Dobersberg. Beide Teams stehen am Wochenende bereits unter Druck, soll nicht schon jetzt ein großer Rückstand aufgerissen werden. Eine intern schlechte Stimmung ist schnell mal gemacht.

Klar, es sind erst zwei von 26 Runden absolviert und eine Meisterschaft ist ein Marathon, kein Sprint. Gerade aber Kautzen ist aus der Vorsaison ein gebranntes Kind, dem ein völlig verhauter Saisonstart, wo es den ersten Sieg erst in Runde acht gab, am Ende eine bessere Platzierung als Rang drei verhaute. Daher sind Durchhalteparolen nach einem Fehlstart zwar schön, aber Punkte, die jetzt nicht gemacht werden, fehlen am Ende genauso.

Daher: Wollen Kautzen und Dobersberg mehr sein, als Titel-Geheimfavoriten, dann müssen sie das jetzt auch zeigen. Sonst haben sie nur den Part mit dem „Geheim“ erfüllt, nicht aber jenen des „Favoriten“.