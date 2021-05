Was wäre das für ein ultraspannendes Saisonfinale, wenn es in der 2. Liga – wie ursprünglich geplant – wirklich drei Absteiger geben würde. Dann gäbe es vorm letzten Spieltag noch sechs Kandidaten für diese Plätze und mit Horn gegen Amstetten und Young Violets gegen Steyr gleich zwei direkte Abstiegs-Duelle. So aber gibt‘s auch im dritten Jahr der 16er Liga keinen sportlichen Absteiger, bleibt Horn unabsteigbar.

Ein Renommee ist dieser Platz in der Abstiegszone für Horn nicht. Dieses Resultat spricht nicht für die Arbeit von Trainer Alexander Schriebl. Der versprach bei seinem Amtsantritt offensiven Powerfußball – geworden ist es ein auf Zufälligkeiten aufgebauter „Kick‘n‘Rush“. Daher wird Schriebl nach dem Amstetten-Spiel abgelöst werden. Neben einem neuen Coach braucht es vor allem neue Spieler. Spieler, die Qualität mitbringen und weiterhelfen. Das müssen andere Kaliber sein, als die, die im Winter verpflichtet wurden. Denn wo es mit denen lang ging, kann deutlich und belegbar in der Tabelle abgelesen werden: steil nach unten.