1.060 Starter beim Gmünder Silvesterlauf, dazu sicher nochmals an die 1.000 Zuschauer – am Gmünder Stadtplatz war ganz schön was los am letzten Tag des abgelaufenen Jahres. Es ist eine Erfolgsstory, wie sich der Silvesterlauf seit der Übersiedlung von Schrems in die Bezirkshauptstadt entwickelt hat. Bernhard Bock und sein Team des LT Gmünd haben es geschickt verstanden, die breite Masse anzulocken.

Da laufen plötzlich auch jene „wettkampfmäßig“, die sonst „irgendwo“ ihre Runden drehen, um einen organisierten Lauf aber eher einen weiten Bogen machen. Durch die Wertung der „größten Gruppen“ wurde das Wettkampffieber auch abseits der Laufstrecke entfacht, mit dem neu-installierten „Feuerwehrbewerb“ wurde nochmals eine Personengruppe mit riesigem Potenzial ins Visier genommen.

Die NÖN war als Medienpartner von Beginn weg an Bord, genauso wie beim „Moonlightrun“, der am 15. August zum zweiten Mal über die Bühne gehen wird. Auch dieser hat genug Potenzial für den „Next Superstar“ in der Lauf-Szene. So zählt Gmünd laufsportmäßig mittlerweile zu den absoluten Top-Events in Niederösterreich. Eine Top-Werbung für die Region, die beweist, was mit einer ambitionierten und gesunden Vereinsstruktur alles möglich ist.