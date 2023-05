(K)ein Druck

Waidhofen hat im Derby gegen Zwettl nichts zu verlieren. Der SVW wäre ohnehin großer Außenseiter, aufgrund der langen Ausfallliste ist er am Papier praktisch chancenlos. Genau hier liegt aber die Chance: Waidhofen wird extrem defensiv stehen, Zwettl muss diesen Riegel erst einmal knacken. Noch dazu müssen die Zwettler unbedingt gewinnen, wenn sie doch noch um den Titel mitreden wollen. Der SCZ hat in dieser Saison viel investiert, um Meister zu werden, hat also den weitaus höheren Druck.

Waidhofen kann am Wochenende trotz einer Niederlage vielleicht dennoch bereits den Klassenerhalt feiern. Dann, wenn Scheiblingkirchen in der letzten Ostliga-Runde den Liga-Vervleib packt und 1. Landesliga-Schlusslicht Mannersdorf gegen Kilb nicht gewinnt. Umso schöner wäre es für Waidhofen natürlich, wenn ein Derbysieg gelingen würde. Dann hätte man nicht nur aus eigener Kraft den Klassenerhalt geschafft, sondern auch dafür gesorgt, dass es in der kommenden Saison wieder attraktive 1. Landesliga-Waldviertel-Derbys gegen Zwettl gibt.