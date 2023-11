Kühlen Kopf bewahren

So schön hat die Saison für den USV Dobersberg begonnen. Mit der Euphorie des Meistertitels im Rücken gab's mit zwei Siegen einen Top-Einstand in der Gebietsliga. Wenige Wochen – und zwei Spieltage vor der Winterpause – später gibt's die sportliche Ernüchterung: Dobersberg steht als Vorletzter in der Abstiegszone. Droht dem Verein ein ähnliches Schicksal wie beim ersten Gebietsliga-Gastspiel vor über 20 Jahren? Damals stieg der Aufsteiger gleich wieder ab. Spannend wird sein, wie der Verein die Hinrunde analysiert, welche Schlüsse er daraus zieht. Zuletzt standen mit Keeper Gottfried Wolf und Martin Rejman nur noch zwei Legionäre in der Startelf – Petr Cermak fiel aus. Um konkurrenzfähig zu bleiben, wird's hier – auch angesichts der Legionäre bei den anderen Teams – Verstärkungen brauchen. Es sei denn, die Gebietsliga ist kein Muss für den Verein. Dobersbergs Vorteil: Die Liga war bis jetzt extrem ausgeglichen. Eine zu große Lücke zum Tabellenmittelfeld sollte aber dennoch nicht aufgehen, sonst wird aus Aufstiegs-Lust bald echter Gebietsliga-Frust.