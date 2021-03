Der SV Waidhofen zählt zu den erfolgreichsten Klubs der Waldviertler Fußballgeschichte. Seit 1969 spielt der SVW in einer der beiden Landesligen. Nur in der Saison 1971/72 gab‘s ein kurzfristiges Gastspiel in der Unterliga. Das heißt: Von den vergangenen 52 Jahren war Waidhofen 51 Jahre lang Landesligist, davon seit 49 Jahren ununterbrochen. Das ist niederösterreichweiter Rekord.

Dieser langen Landesliga-Zugehörigkeit ist es auch geschuldet, dass Meistertitel seit dieser Zeit rar sind. 2010/11 in der 2. Landesliga West war‘s das letzte Mal so weit. Seit damals ist der SVW ein Fixstarter in Niederösterreichs höchster Spielklasse. Das allein ist ein Top-Erfolg. Mehr geht nicht. Diese Liga ist für Waidhofen der sportliche Plafond.

Eine Regionalliga wäre aktuell finanziell aktuell nicht stemmbar – und passt auch nicht zum eingeschlagenen Weg, vorwiegend auf eigene Talente und Spieler aus der Region zu setzen. Eine Regionalliga muss auch nicht sein. Ein finanziell gesunder 1. Landesliga-Verein ist ohnehin attraktiver, als eine finanzielle Harakiri-Aktion, deren Nachwehen das jahrelang Aufgebaute mit einem Schlag ad absurdum führen.