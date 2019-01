Nach der überraschenden Hinrunde steht der SV Waidhofen derzeit vor einem Luxusproblem: Der neuerliche Wintereinbruch, der die geplanten Trainingseinheiten stört, ist im Grunde vernachlässigbar. Nicht, weil‘s eh schon egal wäre, was die Waidhofner in der Rückrunde fabrizieren, sondern, weil diesmal – im Gegensatz zu den Vorjahren – das Abstiegsgespenst einen weiten Bogen um die Thayastadt macht.

Auch mit den Wintertransfers war der SVW diesmal frühezeitig durch. Keine überstürzten Not-Einkäufe, sondern bereits im Hinblick auf die kommende Saison langfristig geplante. In Wirklichkeit kann Trainer Lukas Meisner die Frühjahrssaison als ideale Vorbereitung für die kommende Saison betrachten. Ob Waidhofen am Ende Dritter oder Siebenter wird, ist egal.

Am wichtigsten ist, dass der SVW endlich vom ewig vorsaisonalen Image des Abstiegskandidaten wegkommt und sich in der Liga in der vorderen Tabellenhälfte etabliert. Auch für die Nachwuchsarbeit. Talente gibt‘s in Waidhofen genug, wie zuletzt Stefan Pany oder Fabian Teufel bewiesen haben. Die tun sich natürlich leichter, wenn sie in eine funktionierende Mannschaft stoßen und nicht Verantwortung im Abstiegskampf übernehmen müssen. Der aktuelle Weg stimmt zuversichtlich.