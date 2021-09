Dreimal stand beim SV Waidhofen zuletzt die Null. Allerdings auf der Habenseite. Kein Tor, kein Punkt: 0:3 gegen Scheiblingkirchen, 0:1 gegen Retz, 0:1 gegen Langenrohr. Niederlagen gegen Teams, die in der Tabelle vorne erwartet werden. Das letzte Mal, das Waidhofen drei Spiele in Folge nicht traf, war in der Saison 2015/16: 0:8 gegen Kottingbrunn, 0:0 gegen Krems, 0:2 gegen Spratzern.

Mit Spratzern, Mannersdorf und Schrems kommen nun Gegner aus derselben Preisklasse. Da darf sich Waidhofen keine drei Niederlagen mehr erlauben. Defensiv läuft‘s bisher eigentlich gut. Es werden kaum Chancen zugelassen, nur rächen sich seltene individuelle Fehler. Dass jetzt mit Patrik Ruzicka der Einserstürmer angeschlagen ist, ist alles andere als optimal. Der Tscheche hat in den ersten Spielen bewiesen, dass er dort ist, wo‘s brenzlig ist. Sein Manko – für das er nichts kann: Er ist zu oft allein auf weiter Flur.

Hier muss Waidhofen ansetzen. Kontrollierte Defensive ja, aber mehr Mut zur Offensive. Ohne zu treffen wird‘s sonst schwer, mit dem Gewinnen.