Eine turbulente Hinrunde ging für den SV Waidhofen zu Ende. Drei Punkte gegen Gaflenz hätten gut getan, hätten in Wirklichkeit aber nur wenig an der Ausgangslage fürs Frühjahr geändert. Den Letzten trennen vom Neunten gerade mal neun Punkte – die Hälfte der Liga befindet sich praktisch im Abstiegskampf. Aus aktueller Sicht müssten drei Mannschaften aus der 1. Landesliga runter. Allein diese Konstellation, die auch im Frühjahr noch lange Zeit ungewiss sein kann, wird in der Rückrunde für ein Gemetzel im Tabellenkeller sorgen.

Waidhofen wird in diesem Abstiegskampf mit dabei sein. Davon, dass der SVW im Frühjahr alle Gegner paniert und nach vorne marschiert, kann derzeit nicht ausgegangen werden. Zuvor muss sowieso intern geklärt werden, wie der bevorstehende Abstiegskampf angegangen wird. Klar, dass sich Trainer Lukas Meisner nach einigen (guten) Neuzugängen sehnt.

Klar, dass sich Obmann Andreas Hanisch auf kein finanzielles Harakiri einlassen will. Wird‘s einen Mittelweg geben? Oder ist das ohnehin hoffnungslos, weil es a) im Waldviertel zu wenig landesligatauglichen Nachschub und b) immer weniger Großstadt-Raum-Kicker gibt, die sich die Fahrt in die Peripherie antun wollen? Die nächsten Wochen werden es zeigen …