Leicht wird‘s nicht, aber machbar ist der Klassenerhalt für Waidhofen allemal. Selbst im schlechtesten Fall der Fälle mit vier Absteigern ist das rettende Ufer in Griffweite – Platz zwölf ist nur ein Punkt entfernt. Was optimistisch macht: Waidhofen ist personell nun breiter aufgestellt, als in der Hinrunde, als der Kader im Laufe des Herbstes immer mehr auseinander bröselte. Ebenso positiv: Neben Zwettl hat nur Waidhofen im Pulk der abstiegsgefährdeten Teams im Frühjahr achtmal das Heimrecht. Schrems etwa tritt nur sechsmal zuhause, dafür gleich neunmal auswärts an.

Ein Trumpf kann diese Tatsache allerdings erst werden, wenn Waidhofen an die Heimstärke mit den neun Siegen aus der Vorsaison anknüpft. In der Hinrunde gelang im Birkenstadion kein einziger Sieg …

Ebenfalls ein Plus: Waidhofen kennt das Gefühl des Abstiegskampfes. Mit Ausnahme der erfolgreichen Vorsaison mischte der SVW eher immer in hinteren Gefilden mit. In der Truppe sind also einige Kicker, die wissen, worauf es ankommt. Jetzt muss „Gras gefressen“ werden. Wer wäre da besser als Leitwolf geeignet als Spielertrainer Peter Balta – kann er seine Einstellung an den Rest weitergeben, dann sollte auch der Klassenerhalt klappen.