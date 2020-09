Drei Spiele, drei Siege – die Fans des USV Kautzen dürfen sich aktuell im Fußball-Schlaraffenland wähnen. Vor allem angesichts dessen, dass die Kautzener in den jüngsten Meisterschaften der 1. Klasse Waldviertel richtige Fehlstarter waren. 2017/18 setzte es fünf Niederlagen am Stück, im Jahr darauf musste man gar bis Runde neun auf den ersten Sieg warten.

Und jetzt? Zählt Kautzen diesmal gar zu den Teams, die um den Titel mitmischen können? Schon am nächsten Spieltag kann diese Frage etwas konkreter werden, wenn Kautzen beim Abbruch-Führender der Vorsaison und auch „Diesmal-Top-Favoriten“ Litschau antritt. Bleibt Kautzen dort ungeschlagen, ist im weiteren Herbstverlauf alles möglich. Denn dann steigt die Euphorie, gibt‘s Rückenwind für die kommenden Aufgaben. Und dann kann Kautzen in einen Lauf kommen, der alles möglich macht. Neuerwerbung Vladimir Kolmistr zeigte sich bisher toreffizient, die Offensive mit elf Toren in drei Spielen treffsicher. Und auch die Defensive agierte bisher solide.

Kautzen, 1997 bei der Gebietsliga-Premiere für eine Saison bei sofortigem Wiederabstieg mit dabei, hatte vorab niemand auf der Rechnung. Genau das scheint aktuell ein Vorteil zu sein. Ob das noch lange so ist? Eher nicht – unterschätzen wird Kautzen niemand mehr.