So hätte sich der SV Waidhofen den Saisonstart wohl eher nicht vorgestellt: Nicht nur, dass es gegen Ortmann eine 0:2-Niederlage setzte – vor allem der Umstand, dass Waidhofen über 90 Minuten gesehen ziemlich chancenlos war, war in Runde eins doch betrübend.

Gut, Ortmann präsentierte sich von Beginn weg richtig stark, lauffreudig und spielerisch aggressiv wie eine Liga-Top-Mannschaft, während bei Waidhofen nur die Verteidigung und Torhüter Milan Pastucha gefielen. Vor allem das Innenverteidiger-Duo Michael Mejta/Wolfgang Mühlberger lieferte eine Top-Leistung ab. Das war‘s aber auch schon mit den positiven Sachen. Offensiv gelang Waidhofen bis auf ein, zwei Ausnahmen gar nichts. Da haperte es vor allem im Spielaufbau, waren die Legionäre Pilik und Strestik die schwächsten Akteure am Feld.

Noch gibt‘s keinen Grund zum Schwarzmalen, aber braucht es am kommenden Freitag in Langenrohr sicher eine Leistungssteigerung, um nicht die nächste Niederlage zu kassieren. Denn irgendwann muss auch die stabilste Defensive dem Druck nachgeben, wenn die Offensive nie für Entlastung sorgt bzw. nicht einmal ein geordneter Angriff gestartet wird. Hier ist jetzt eine Reaktion der Routiniers gefragt – auch auf die Kritik von Obmann Andreas Hanisch. Hier muss sich jemand finden, der Verantwortung übernimmt und mutig spielt. So schlecht waren Waidhofens Vorbereitungsergebnisse ja eigentlich gar nicht, dass in Runde eins die breite Brust wieder ganz weg war und dermaßen offensiver Angsthasenfußball angebracht war.