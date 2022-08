Völlig unnötig

Auch, wenn Horns Siegesserie gegen den FAC riss: Das Spiel war Werbung für die 2. Liga – und für den SV Horn. Technisch gut, viel Kampf und Spannung. Dazu eine Horner Mannschaft, die alles gab, sich den verdienten Punkt irgendwie erkämpfte. Da gingen die Zuschauer trotz des verpassten Sieges dennoch zufrieden heim. Trotz dieser Tabellenführung und dem Umstand, dass Horn derzeit die Nummer eins in Niederösterreich ist, wähnt man sich in vergangenen Zeiten. Der „FC Hollywood“ hat wieder Hochsaison. Trainer Rolf Landerl fühlt sich in seiner Arbeit von Geschäftsführer Andreas Zinkel behindert, der streitet ab und der Verein schweigt. Dabei braucht es jetzt eine klare Ansage. Nur dann kann dieser Brandherd gelöscht und in Ruhe weitergearbeitet werden. So aber bringt sich Horn völlig ohne Not, aufgrund fehlender Entscheidungen, in die Zwickmühle. Die Mannschaft hat sich diese aktuelle Posse nicht verdient.