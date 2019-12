Früher musste Peter Balta oft mal als Sündenbock herhalten, wenn es beim SV Waidhofen sportlich nicht wie gewünscht lief. Intern, aber auch öffentlich. Balta hatte das „Bad Boy“-Image angeheftet, ließ am Spielfeld selten Konflikte aus, was ihm auch den einen oder anderen Ausschluss bescherte. Doch die Zeiten ändern sich.

Mittlerweile ist Balta 34 Jahre alt und am Spielfeld eine echte Leader-Figur. In den vergangenen eineinhalb Jahren agierte er mannschaftsdienlich wie nie, hielt die Defensive zusammen, rackerte unermüdlich und hatte maßgeblichen Anteil am fünften Platz in der Vorsaison.

Auch im verkorksten Herbst, der Waidhofen zurück in den Tabellenkeller der 1. Landesliga brachte, war Balta eine positive Ausnahmeerscheinung, übernahm in dieser schweren Zeit, die von vielen Ausfällen geprägt war, Verantwortung, was den Umgang mit den jungen Spielern betrifft. Am Ende brachte ihm diese Vorbild-Rolle wohl auch den Job des neuen Waidhofen-Trainers ein.

Dass die Situation in Waidhofen aktuell schwer ist, steht fest. Hier jemanden zu installieren, der die Mannschaft und Gegebenheiten kennt, kann ein Vorteil sein. Aber auch Balta wird schlussendlich darauf angewiesen sein, wie sich der Verein kadertechnisch aufstellt. Denn Wunder wirken kann auch er nicht.