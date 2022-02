Erinnerung bewahren

Zeitdokumente zu bewahren und die Erinnerung an besondere Persönlichkeiten am Leben erhalten – das ist im Lichte von 100 Jahren Niederösterreich, die wir heuer feiern, aktueller denn je.

Gerade aus dieser Zeitepoche existiert eine Unzahl an Bilddokumenten, nicht nur in Museen und Archiven, sondern auch in Schubladen, in Kellern und auf Dachböden der Bürger. Letztere Objekte fristen oft ein Schattendasein, und drohen für immer verloren zu gehen, sei es durch Entrümpelungsaktionen oder durch natürlichen Verfall.

Daher sind Projekte wie die von einigen Gemeinden in Zusammenarbeit mit engagierten Freiwilligen betriebenen Topotheken so wichtig, um dieses Material zu digitalisieren und für die Nachwelt zu bewahren.

Warum nehmen wir 100 Jahre NÖ nicht zum Anlass, um möglichst in allen Gemeinden Topotheken ins Leben zu rufen?