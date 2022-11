Es muss mehr passieren

Dass ein leer stehendes Geschäftslokal in der Waidhofner Innenstadt einen neuen Nutzer findet, hatte in den vergangenen Jahren beinahe Seltenheitswert.

Viel zu oft schloss so manches Geschäft, zumindest an diesem Standort, seine Türen. Was blieb, war eine zunehmend verstaubende Auslage mit „zu vermieten“-Schildern. Nun wurde mit der Eröffnung des neuen Büros der Firma Pro Immobilien immerhin wieder ein Schritt in die andere Richtung getan.

Natürlich ist es einfacher gesagt als getan, eine verstärkte Revitalisierung von Ortskernen zu fordern. Der Markt alleine wird es hier nicht regeln, denn solange es günstiger ist, auf der grünen Wiese einen Neubau hinzustellen, als ein Innenstadthaus zu renovieren und zu adaptieren, wird sich am gegenwärtigen Trend nichts ändern. Was es braucht, wären zielgenaue Förderungen, um die Nutzung bestehender Objekte attraktiver zu machen.